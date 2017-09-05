Китай выделит 500 миллионов долларов фонду по линии сотрудничества Юг-Юг

СЯМЭНЬ (Китай), 5 сен — РИА Новости, Анна Раткогло. Китай выделит 500 миллионов долларов в фонд по линии сотрудничества Юг-Юг для поддержки развивающихся стран, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

Саммит глав стран БРИКС проходит 4-5 сентября в южнокитайском городе Сямэнь.

"Я хотел бы сообщить, что Китай предоставит 500 миллионов долларов фонду по линии сотрудничества Юг-Юг, которые могут быть использованы для помощи развивающимся странам в борьбе с голодом, изменением климата и существующими социальными вызовами", — заявил китайский лидер, выступая в ходе Диалога по развивающимся странам и формирующимся рынкам.

Диалог проходит в рамках встречи формата outreach, в котором помимо лидеров стран БРИКС принимают участие главы Египта, Таджикистана, Мексики, Гвинеи и Таиланда.