Чукотка планирует обеспечивать малые узлы региона возобновляемой энергией

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Чукотка будет искать новые решения для обеспечения возобновляемыми источниками энергии малых систем региона, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин.

"Хотим посмотреть на всю Чукотку, что можно сделать с возобновляемой энергией в изолированных узлах. Если с большой энергетикой мы понимаем, что можно сделать — у нас есть хороший проект с "Росатомом", и появится новая плавающая станция в Певеке. Мы знаем, как обеспечивать крупных промышленных потребителей — нашу Баимскую рудную зону. Мы проектируем и планируем строить энергомосты и ЛЭП. Изолированные маленькие системы решения пока не имеют, думаю, что здесь (на ВЭФ) мы сможем их найти ", — сказал Копин.

Третий Восточный экономический форум (ВЭФ) пройдет во Владивостоке 6-7 сентября и соберет свыше 3,5 тысячи участников более чем из 50 стран. ВЭФ-2017 посетит президент России Владимир Путин, а в числе гостей форума будут премьер-министр Японии Синдзо Абэ, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и президент Монголии Халтмаагийн Баттулга.

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