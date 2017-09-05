Чукотка планирует обеспечивать малые узлы региона возобновляемой энергией

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Чукотка будет искать новые решения для обеспечения возобновляемыми источниками энергии малых систем региона, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин.
Третий Восточный экономический форум (ВЭФ) пройдет во Владивостоке 6-7 сентября и соберет свыше 3,5 тысячи участников более чем из 50 стран. ВЭФ-2017 посетит президент России Владимир Путин, а в числе гостей форума будут премьер-министр Японии Синдзо Абэ, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и президент Монголии Халтмаагийн Баттулга.
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