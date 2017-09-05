Медведев расширил морской порт Зарубино в Приморье

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о расширении морского порта Зарубино в Приморском крае с целью строительства терминала для перевалки зерновых грузов. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства во вторник.

"Расширить морской порт Зарубино (Приморский край) за счет включения в состав его границ земельных участков, расположенных в Хасанском районе, и создаваемого искусственного земельного участка, предназначенных для строительства зернового терминала мощностью 33,5 миллиона тонн в год", — говорится в распоряжении.

Как отмечается в справке к документу, на терминале планируется переваливать пшеницу, кукурузу и сою. Уточняется, что терминал планируется построить на территории, расположенной в северо-восточном направлении от существующих границ порта вдоль береговой полосы бухты Троицы. Для строительства предусматривается создание искусственного земельного участка.

Сообщается, что проект реализуется за счет средств инвестора — АО "Объединенная зерновая компания" и его дочернего общества — ООО "Дальневосточный зерновой терминал" (ООО "ДВЗТ"). Застройщик терминала — ООО "ДВЗТ", уточняется в сообщении.

"В состав терминала войдут пять причалов, склад, железнодорожный фронт, автодорожный фронт и конвейеры. Терминал будет предназначен для приема и обработки судов грузоподъемностью до 91 300 тонн", — говорится на сайте кабмина.

Подчеркивается, что принятое решение направлено на развитие портовой инфраструктуры Приморского края и создание новых рабочих мест в регионе.