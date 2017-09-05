ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Чукотка в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) рассчитывает увеличить число и общую сумму подписанных соглашений, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин.

"Мы за цифрами не гонимся, смотрим за смысловым содержанием. Соглашение, которое подписали (с ДВФУ и АРЧК о подготовке кадров в области демографии — ред.), его трудно измерить (в сумме), но от него тоже будет экономический эффект… Соглашений в этом году будет несколько больше, но самое главное, чтобы они двигались и пополнялись делами и инвестициями", — сказал Копин.

По его словам, соглашений будет больше и по числу, и по сумме. "И так, и так, по крайней мере, мы над этим работаем", — добавил он.

В прошлом году Чукотка на ВЭФ заключила соглашения на сумму в 40 миллиардов рублей.

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября и соберет свыше 3,5 тысячи участников более чем из 50 стран. ВЭФ-2017 посетит президент России Владимир Путин, а в числе гостей форума будут премьер-министр Японии Синдзо Абэ, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и президент Монголии Халтмаагийн Баттулга.

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