Сбербанк в 2018 году намерен нарастить поставки золота в Китай до 15 тонн

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Сбербанк планирует в 2018 году нарастить поставки золота в Китай, который является для банка одним из приоритетных рынков драгметалла, до 10-15 тонн с прогнозируемых в текущем году 3-5 тонн, сообщил в интервью РИА Новости в преддверии Восточного экономического форума старший вице-президент Сбербанка, руководитель инвестиционно-корпоративного бизнеса банка — Sberbank CIB Игорь Буланцев.

"В июле наш дочерний банк в Швейцарии начал торговать золотом на Шанхайской бирже. По пилотной сделке мы поставили 200 килограммов золотых слитков финансовым институтам Китая. Всего в этом году мы планируем дополнительно поставить еще порядка 3-5 тонн золота в Китай. В следующем году мы ожидаем увеличения поставок до 10-15 тонн в Китай. Возможно, мы даже превысим этот показатель", — сказал Буланцев.

Старший вице-президент Сбербанка также добавил, что в феврале 2017 года швейцарская "дочка" Сбербанка начала поставки золота в Индию. "На конец августа было отгружено и реализовано около 10 тонн золота. Индийский рынок золота остаётся одним из приоритетных для группы", — считает он. "Мы планируем увеличивать операции по торговле золотом, считаем для себя это одним из важных направлений", — заключил Буланцев.

Сбербанк в июле сообщал, что по результатам 2017 года банк планирует поставить в Китай 5-6 тонн золота, а в Индию — 20-25 тонн золота. По прогнозам банка, в 2017 году всего Сбербанком может быть поставлено 50-60 тонн золота в слитках в Азию и ближневосточный регион.

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября и соберет свыше 3,5 тысячи участников более чем из 50 стран. Ожидается, что ВЭФ-2017 посетит президент России Владимир Путин, а гостями форума станут премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. В 2016 году форум собрал 4,6 тысячи представителей бизнеса, экспертного и научного сообщества, общественности из 56 стран мира. Во время форума было подписано 216 соглашений на 1,85 триллиона рублей.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.