СМИ: переговоры по новому соглашению по НАФТА проходят в "негативном" ключе

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Переговоры по новому соглашению по НАФТА проходят в негативном тоне, передает агентство Canadian Press со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

"Тон негативный", — приводит агентство слова источника. Тем не менее, по его мнению, соглашение может быть достигнуто до конца года.

Сообщается, что у переговорщиков возникли разногласия практически по каждому ключевому элементу. Например, Канада хочет расширить доступ к профессиональным визам, так как в визовый список НАФТА не входят современные профессии из сферы цифровых технологий. США в свою очередь считают, что это окажет влияние на миграционную политику страны.

Ранее США, Канада и Мексика начали переговоры по актуализации НАФТА по требованию американского президента Дональда Трампа.

США ведут активную торговлю с Канадой и Мексикой, но импортируют больше, чем экспортируют. Так, при товарообороте в 525 миллиардов долларов с Мексикой в 2016 году торговый дефицит США составил 63 миллиарда долларов. С Канадой при объеме торговли в 545 миллиардов долларов торговый дефицит составил 11 миллиардов долларов.

США — крупнейшее из трех государств НАФТА, которая действует с 1994 года и объединяет три страны с населением чуть менее 500 миллионов человек и номинальным ВВП около 21 триллиона долларов (2015).