АРЧК, ДВФУ и три региона подписали соглашение об образовательной программе

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Главы Колымы, Чукотки и Сахалина подписали на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) соглашение о совместной реализации образовательной программы в сфере демографического развития с Дальневосточным федеральным университетом (ДВФУ) и Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК), передает корреспондент РИА Новости.

Соглашения касаются развития образовательных программ в регионах.

Как рассказал РИА новости глава Чукотки Роман Копин, для региона соглашение подразумевает специальную магистерскую программу поп подготовке специалистов на Чукотке и для Чукотки, которые будут работать в сфере демографии.

Стартовый или "нулевой" день ВЭФ, 5 сентября, объявлен Молодежным днем. Во вторник откроются Молодежная площадка ВЭФ, Форум молодых предпринимателей "Точка притяжения — Дальний Восток", второй университетский форум "Россия — АСЕАН", VI международная конференции АТЭС по образованию, презентация Программы Eхecutive MВА ДВФУ "Создание и продвижение бизнеса в Азии" и другие мероприятия.

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября и соберет свыше 3,5 тысячи участников более чем из 50 стран. ВЭФ-2017 посетит президент России Владимир Путин, а в числе гостей форума будут премьер-министр Японии Синдзо Абэ, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и президент Монголии Халтмаагийн Баттулга.

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