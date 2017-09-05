Глава Приамурья Козлов предложил создать особую медицинскую зону в ДФО

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Для привлечения бизнеса в медицину можно создать особую медицинскую зону в ДФО, заявил губернатор Амурской области Александр Козлов на презентационной площадке ВЭФ "Дальний Восток: вместе с молодежью к опережающему развитию".

"Например создать особую медицинскую зону на территории ДФО, если мы хотим чтобы сегодня бизнес шел в медицину. Нужно понимать, что сегодня медицина несет и плюсы, и минусы. Надо минусы перекрывать… допустим Сингапур приводят в пример. Там нет госмедицины, там есть частная. Если ты ошибся — тебя расстреляют. Надо делать законодательство, идти в частную медицину…. Здесь нужен комплекс мер", — сказал глава Приамурья.

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября и соберет свыше 3,5 тысячи участников более чем из 50 стран. ВЭФ-2017 посетит президент России Владимир Путин, а в числе гостей форума будут премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером форума.