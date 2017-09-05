СРП по "Сахалину-1" будет работать до 2022 года

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. СРП по "Сахалину-1" работает до 2022 года, вопрос об его официальном продлении будет решен, вероятно, в следующем году, сообщил РИА Новости губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Договор продлен, работает до 2022 года, идут согласительные процедуры. Заявку они подали. Мы рассматриваем, на сколько лет СРП будет продлено. То есть время до его официального продления — пять лет — есть… Думаю, что в течение следующего года вопрос о продлении СРП должен решиться", — пояснил он.

СРП работает, вопрос о его официальном продлении в результате подписания соглашения сейчас решается в Минэнергетики. "Там есть совместные договоренности; есть заявка со стороны оператора, российская сторона ее рассматривает. Есть некоторые вопросы взаимных обязательств, и необходимо, чтобы позиция РФ была учтена в полном объеме", — сказал Кожемяко.

По его словам, решения требуют вопросы о параметрах продления СРП, об увеличении добычи, налоговые моменты. "То что Exxon нельзя работать из-за санкций на шельфе РФ на этот проект не распространяется, так как это действующее соглашение, и его продление не является новым документом", — отметил он.

Проект "Сахалин-1" реализуется на условиях соглашения о разделе продукции. Exxon Neftegas Ltd выступает оператором проекта и владеет в нем 30%, у "Роснефти" — 20%, у японской Sodeco — 30% и у индийской ONGC — 20%. Контракт был заключен в 1996 году сроком на 20 лет.