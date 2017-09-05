Глава Чукотки предложил молодежи участвовать в энергопроектах

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) пригласил молодежь участвовать в энергопроектах в регионе.
Стартовый или "нулевой" день ВЭФ — 5 сентября — объявлен Молодежным днем, такая повестка включена в программу ВЭФ впервые. Во вторник откроются Молодежная площадка ВЭФ, Форум молодых предпринимателей "Точка притяжения — Дальний Восток", второй университетский форум "Россия — АСЕАН", VI международная конференции АТЭС по образованию, презентация Программы Eхecutive MВА ДВФУ "Создание и продвижение бизнеса в Азии" и другие мероприятия.
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