Глава Чукотки предложил молодежи участвовать в энергопроектах

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) пригласил молодежь участвовать в энергопроектах в регионе.

"Для таких регионов как Чукотка, север Якутии, Магадан энергосистема может быть избыточна, тарифы сейчас низкие. Если есть какие-то планы, то добро пожаловать", — сказал Копин на презентационной площадке ВЭФ "Дальний Восток: вместе с молодежью к опережающему развитию".

Стартовый или "нулевой" день ВЭФ — 5 сентября — объявлен Молодежным днем, такая повестка включена в программу ВЭФ впервые. Во вторник откроются Молодежная площадка ВЭФ, Форум молодых предпринимателей "Точка притяжения — Дальний Восток", второй университетский форум "Россия — АСЕАН", VI международная конференции АТЭС по образованию, презентация Программы Eхecutive MВА ДВФУ "Создание и продвижение бизнеса в Азии" и другие мероприятия.

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября и соберет свыше 3,5 тысячи участников более чем из 50 стран. ВЭФ-2017 посетит президент России Владимир Путин, а в числе гостей форума будут премьер-министр Японии Синдзо Абэ, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и президент Монголии Халтмаагийн Баттулга.

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