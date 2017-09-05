РЭЦ объяснил экспортерам, как общаться с американцами и японцами

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ) объяснил экспортерам особенности делового этикета стран Запада и Востока: японцам при встрече необходимо будет поклониться, а в Великобритании вам придется не только обсудить погоду, но и, возможно, посетить скачки, говорится в рабочей тетради "Деловая коммуникация в экспортной деятельности", представленной на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

АМЕРИКАНСКИЙ СТИЛЬ И БРИТАНСКИЕ СКАЧКИ

Американские партнеры, говорится в тетради, "считают, что они превосходно разбираются в бизнесе любой страны и любой национальности", при деловых контактах они не дают вам знаний обо всех деталях, но ожидают от вас понимания и "ведения бизнеса по-американски".

"Если при ведении деловых переговоров вы не имеете информации, которую вам излагают, то принимайте ее как уже известную вам. Американцы быстро реагируют на все и требуют от партнеров того же", — отмечают в РЭЦ.

В то же время в переговорах с англичанами такая импровизация недопустима, к ним нужна тщательная подготовка. Традиционно переговоры начинаются с обсуждения погоды, спорта и так далее.

"Для английского бизнеса характерна кастовость. Это, с одной стороны, определяет его высокий профессиональный уровень, с другой — препятствует притоку свежих сил. Для бизнесменов немаловажное значение имеет посещение таких мероприятий как теннисные турниры, скачки", — говорится в пособии.

Однако одно лишь владение английским не является залогом успешных переговоров. Так, отмечают в РЭЦ, французы болезненно реагируют на использование английского языка в общении с ними, поэтому стоит сразу отправить в интересующую фирму комплект рекламной литературы с переводом на французский.

Если же после этого вас пригласят на ужин, следует прибыть за четверть часа, принеся с собой в подарок цветы (только не белые и не хризантемы, которые во Франции считаются символом скорби), бутылку шампанского или дорогого вина. Приветствуются любые восторженные комментарии по поводу блюд и напитков на столе.

ВОСТОК — ДЕЛО ТОНКОЕ

Особенное внимание на Восточном экономическом форуме было уделено общению с азиатскими партнерами. Согласно пособию, стиль ведения переговоров с китайскими партнерами отличается длительностью — от нескольких дней до нескольких месяцев, это объясняется тем, что китайцы не принимают решений без изучения вопроса. Успех будет зависеть от способности убедить партнера в преимуществах сотрудничества, для этого, вероятно, понадобится хороший переводчик.

"Вас могут спросить о возрасте, детях, семейном положении — не обижайтесь, это искренний интерес к вам", — считают авторы тетради. На деловом обеде могут подать не менее 20 экзотических блюд. "Если вы не готовы попробовать блюдо, не отказывайтесь, попытайтесь съесть хотя бы маленький кусочек, а остальное смешать в тарелке", — советуют в РЭЦ.

Японский этикет, несмотря на кажущуюся близость к странам Запада, сильно отличается от норм, принятых в Европе и США. Например, при встрече с японцами следует избегать рукопожатий, отдав предпочтение поклону.

Следует знать и о еще одной особенности. "Японский предприниматель стремится к реализации продукции и получении прибыли так же, как американские и европейские коллеги, но в отличие от них он старается привнести в деловые отношения дух гармонии, установить "человеческие отношения", — поясняют авторы.

В арабских странах большое значение придается исламским традициям. Так, приветствие превращается в отличие от сухого и короткого европейского, в целую церемонию, сопровождающуюся расспросами о здоровье и делах. "Арабские собеседники всячески избегают определенности и четких ответов "да" или "нет", взамен используя туманные обороты", — подчеркивают в РЭЦ.

"Торговая сделка у арабов — всегда маленький спектакль… первая названная цена всегда многократно завышена, хозяин начинает товар всячески расхваливать, покупатель стремится сбить цену… Соответственно мы рекомендуем российским экспортерам также начать переговоры с объявления завышенной цены", — рекомендуют в РЭЦ.