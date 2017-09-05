Баннер с информацией о проведении Восточного экономического форума во Владивостоке. Архивное фото

Баннер с информацией о проведении Восточного экономического форума во Владивостоке. Архивное фото

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Проект по освобождению от аренды или льготная аренда для технологических и инвестиционных стартапов заслуживает внимания, считает губернатор — председатель правительства Магаданской области Владимир Печеный.

"Освобождение от аренды или льготная аренда для проектов и стартапов инвестиционных и технологических. Это заслуживает внимания", — сказал Печеный на презентационной площадке Восточного экономического форума (ВЭФ) "Дальний Восток: вместе с молодежью к опережающему развитию".

Стартовый или "нулевой" день ВЭФ — 5 сентября — объявлен Молодежным днем, такая повестка включена в программу ВЭФ впервые. Во вторник откроются Молодежная площадка ВЭФ, Форум молодых предпринимателей "Точка притяжения — Дальний Восток", второй университетский форум "Россия — АСЕАН", VI международная конференции АТЭС по образованию, презентация Программы Eхecutive MВА ДВФУ "Создание и продвижение бизнеса в Азии" и другие мероприятия.

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября и соберет свыше 3,5 тысячи участников более чем из 50 стран. ВЭФ-2017 посетит президент России Владимир Путин, а в числе гостей форума будут премьер-министр Японии Синдзо Абэ, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и президент Монголии Халтмаагийн Баттулга.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017. РИА Новости (в составе МИА "Россия сегодня") выступает официальным информационным партнером. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" — информационный партнер ВЭФ-2017. Международное информационное агентство и радио Sputnik — международный информационный партнер.