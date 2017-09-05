Трутнев рассказал, к чему приведет выдача "гектаров" рядом с городами

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Выдача "дальневосточных гектаров" рядом с городами приведет к спекуляции и нарушениям в градостроительном плане, заявил полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев на презентационной площадке Восточного экономического форума (ВЭФ) "Дальний Восток: вместе с молодежью к опережающему развитию".

"По поводу возможности получать землю в пределах 10 километров в пределах населенного пункта. Почему мы дали возможность губернаторам не продавать участки рядом с населенными пунктами? Потому что города должны развиваться, потому что есть градостроительный план, города должны развиваться. Если мы сейчас ломаем систему и скажем: "нет, до 35 лет брать там землю можно", то мы сломаем всю градостроительную политику, а во-вторых, люди начнут перепродавать эти участки. Мы же не спекуляцией здесь хотим заниматься", — сказал Трутнев.

С 1 июня 2016 года право на "дальневосточный гектар" получили жители ДФО, а с 1 февраля 2017 года — каждый россиянин. В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через 3 года — задекларировать освоение. После 5 лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду. С начала реализации программы гражданами России подано более 100,2 тысячи заявлений на получение "дальневосточного гектара".

Стартовый или "нулевой" день ВЭФ — 5 сентября — объявлен Молодежным днем, такая повестка включена в программу ВЭФ впервые. Во вторник откроются Молодежная площадка ВЭФ, Форум молодых предпринимателей "Точка притяжения — Дальний Восток", второй университетский форум "Россия — АСЕАН", VI международная конференции АТЭС по образованию, презентация Программы Eхecutive MВА ДВФУ "Создание и продвижение бизнеса в Азии" и другие мероприятия.

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября и соберет свыше 3,5 тысячи участников более чем из 50 стран. ВЭФ-2017 посетит президент России Владимир Путин, а в числе гостей форума будут премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

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