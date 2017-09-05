Трутнев преложил способ рассмотрения идей молодежных поселений

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Идею создания молодежных поселений можно рассматривать в рамках выдачи "дальневосточного гектара", однако надо продумать схему, заявил полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев в ходе презентационной площадки "Дальний Восток: вместе с молодежью к опережающему развитию" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

С 1 июня 2016 года право на "дальневосточный гектар" получили жители ДФО, а с 1 февраля 2017 года — каждый россиянин. В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года — задекларировать освоение. После пяти лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду. С начала реализации программы гражданами России подано более 100,2 тысячи заявлений на получение "дальневосточного гектара".

"Что касается поселений… мы всю систему предоставления одного гектара старались сразу сделать максимально прозрачной и максимально равной для всех. Любой человек вне зависимости от пола, возраста, может сегодня получить гектар… могут ли при этом создаваться молодежные поселения? Наверное, могут. Надо просто продумать, кто будет выступать инициатором", — сказал Трутнев.

По его словам, это не может быть связано с льготами. "Льготы — для всех", — добавил полпред.

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября и соберет свыше 3,5 тысячи участников более чем из 50 стран. ВЭФ-2017 посетит президент России Владимир Путин, а в числе гостей форума будут премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером форума.