Трутнев: ДФО нужны любые проекты, не обязательно высокотехнологичные

На набережной бухты Аякс возле кампуса ДВФУ перед открытием выставки Улица Дальнего Востока в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке

На набережной бухты Аякс возле кампуса ДВФУ перед открытием выставки Улица Дальнего Востока в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Дальнему Востоку нужны любые хорошие проекты, не обязательно высокотехнологичные, сообщил заместитель председателя правительства РФ — полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев на презентационной площадке Восточного экономического форума (ВЭФ) "Дальний Восток: вместе с молодежью к опережающему развитию".

"Это значит, что люди на Дальнем Востоке хотят работать, хотят вкладывать деньги. Недавно у меня была встреча с крупной вьетнамской компанией. Они хотят построить большую товарную ферму. А я что ей скажу: "Нет, давайте займемся чем-то более технологичным?". Она миллиард долларов вкладывает, разве это плохо? Поэтому, мне кажется, нам нужны любые проекты, хорошие и разные", — сказал Трутнев.

Стартовый или "нулевой" день ВЭФ — 5 сентября — объявлен Молодежным днем, такая повестка включена в программу ВЭФ впервые. Во вторник откроются Молодежная площадка ВЭФ, Форум молодых предпринимателей "Точка притяжения — Дальний Восток", второй университетский форум "Россия — АСЕАН", VI международная конференции АТЭС по образованию, презентация Программы Eхecutive MВА ДВФУ "Создание и продвижение бизнеса в Азии" и другие мероприятия.

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября и соберет свыше 3,5 тысячи участников более чем из 50 стран. ВЭФ-2017 посетит президент России Владимир Путин, а в числе гостей форума будут премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

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