Трутнев предложил создать молодежный совет на Дальнем Востоке

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) предложил создать молодежный совет по аналогии с советом глав ДФО.

"У меня нет желания прекращать общение на этом этапе. Есть совет глав ДФО… давайте создадим молодежный совет. Посоветуйтесь по процедуре отбора… я обещаю, что буду принимать участие в работе", — сказал Трутнев.

Он также поручил губернаторам Дальнего Востока подключиться к этой работе.

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября и соберет свыше 3,5 тысячи участников более чем из 50 стран. ВЭФ-2017 посетит президент России Владимир Путин, а в числе гостей форума будут премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером форума.