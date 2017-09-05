ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев назвал "дальневосточный гектар" лучшей системой получения земли в РФ и, возможно, одной из лучших в мире.

С 1 июня 2016 года право на "дальневосточный гектар" получили жители ДФО, а с 1 февраля 2017 года — каждый россиянин. В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через 3 года — задекларировать освоение. После 5 лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду. С начала реализации программы гражданами России подано более 100,2 тысячи заявлений на получение "дальневосточного гектара".

"Я уже сейчас возьму на себя ответственность, что эта система предоставления земли лучшая в России, а, может быть, одна из лучших в мире", — сказал Трутнев на презентационной площадке Восточного экономического форума (ВЭФ) "Дальний Восток: вместе с молодежью к опережающему развитию".

Стартовый или "нулевой" день ВЭФ — 5 сентября — объявлен Молодежным днем, такая повестка включена в программу ВЭФ впервые. Во вторник откроются Молодежная площадка ВЭФ, Форум молодых предпринимателей "Точка притяжения — Дальний Восток", второй университетский форум "Россия — АСЕАН", VI международная конференции АТЭС по образованию, презентация Программы Eхecutive MВА ДВФУ "Создание и продвижение бизнеса в Азии" и другие мероприятия.

В работе Молодежной площадки ВЭФ примут участие 400 делегатов из регионов Дальнего Востока — это студенты, общественные активисты, молодые предприниматели и молодежные лидеры. Участники обсудят вопросы демографии, подготовки кадров для экономики, развития территорий опережающего развития, Свободного порта Владивосток (СПВ), реализации закона о "дальневосточном гектаре".

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября и соберет свыше 3,5 тысячи участников более чем из 50 стран. ВЭФ-2017 посетит президент России Владимир Путин, а в числе гостей форума будут премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

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