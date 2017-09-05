На Восточном экономическом форуме собрались более четырех тысяч человек

Баннер с информацией о проведении Восточного экономического форума во Владивостоке. Архивное фото

Баннер с информацией о проведении Восточного экономического форума во Владивостоке. Архивное фото

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Около 4,2 тысяч человек собрались на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), сообщил полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев на презентационной площадке "Дальний Восток: вместе с молодежью к опережающему развитию" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"На форум приехали 4,2 тысячи гостей, люди заявляются со всего мира", — сказал Трутнев.

По его словам, мест для их размещения не хватает, и это "здорово, значит люди на Дальнем Востоке хотят работать, вкладывать деньги, проинвестировать".

Стартовый или "нулевой" день ВЭФ — 5 сентября — объявлен Молодежным днем, такая повестка включена в программу ВЭФ впервые. Во вторник откроются Молодежная площадка ВЭФ, Форум молодых предпринимателей "Точка притяжения — Дальний Восток", второй университетский форум "Россия — АСЕАН", VI международная конференции АТЭС по образованию, презентация Программы Eхecutive MВА ДВФУ "Создание и продвижение бизнеса в Азии" и другие мероприятия.

В работе Молодежной площадки ВЭФ примут участие 400 делегатов из регионов Дальнего Востока — это студенты, общественные активисты, молодые предприниматели и молодежные лидеры. Участники обсудят вопросы демографии, подготовки кадров для экономики, развития территорий опережающего развития, Свободного порта Владивосток (СПВ), реализации закона о "дальневосточном гектаре".

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября и соберет свыше 3,5 тысячи участников более чем из 50 стран. ВЭФ-2017 посетит президент России Владимир Путин, а в числе гостей форума будут премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

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