В ДФО профинансировали малый и средний бизнес почти на 10 млрд рублей

МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. С момента запуска программы кредитования малых и средних предпринимателей (МСП) в ДФО было профинансировано 382 проекта на общую сумму 9,8 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба Фонда развития Дальнего Востока (ФРДВ).

ФРДВ представит на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2017) результаты программы "Доступный кредит для малого и среднего бизнеса", которая реализуется с ноября прошлого года совместно с банками-партнерами, крупнейшими из которых выступают Сбербанк и ВТБ. Первый договор по программе со Сбербанком был подписан на ВЭФ-2016.

"С момента запуска программы профинансировано 382 проекта, общая стоимость которых (с учетом средств фонда, банков и частных предпринимателей) достигла 9,8 миллиарда рублей. Направленные на реализацию программы средства фонда объемом 3,1 миллиарда рублей позволили снизить ставку по кредитам для МСП в среднем до 10,7% годовых и увеличить сроки кредитования. Минимальная ставка по кредитному портфелю составила 9% годовых", — говорится в сообщении.

Уточняется, что банки-партнеры направили на реализацию программы 2,3 миллиарда рублей, предприятия МСП вложили в проекты 4,4 миллиарда рублей собственных средств.

Совместно с банками-партнерами разработано два типовых кредитных продукта — на пополнение оборотных средств и инвесткредиты на капзатраты. Так, благодаря программе впервые на Дальнем Востоке у предпринимателей появилась возможность взять долгосрочный льготный кредит на развитие бизнеса. Максимальный кредит по программе МСП составил 323 миллиона рублей, а минимальный — всего 250 тысяч рублей.

"Программа является важным звеном в системе господдержки МСП и обеспечивает предпринимателей простым и понятным инструментом для реализации инвестиционных проектов и планов развития. Мы поддерживаем те небольшие проекты, из которых складывается новое качество жизни. Их реализуют люди, благодаря активности которых на Дальнем Востоке становится комфортнее жить и путешествовать. Предприниматели, уже получившие поддержку, обеспечат создание более 7 тысяч новых рабочих мест", — цитирует пресс-служба главу ФРДВ Алексея Чекункова.