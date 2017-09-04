Югра представила на деловом форуме БРИКС инвестпроекты на $5 млрд

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 сен — РИА Новости. Губернатор Югры Наталья Комарова представила в рамках делового форума БРИКС в Китае инвестиционные проекты на 5 миллиардов долларов, сообщает в понедельник региональный департамент общественных и внешних связей.

Губернатор Югры принимает участие в форуме в составе российской делегации.

"Одним из ключевых событий форума стала специальная выездная сессия — презентация инвестиционного потенциала субъектов Российской Федерации для делового сообщества БРИКС. Презентацию инвестиционных проектов Ханты-Мансийского автономного округа провела глава региона. Инвестиционный портфель Югры включает 169 проектов общей инвестиционной емкостью свыше 5 миллиардов долларов США", — говорится в сообщении.

Отмечается, что фокус инвестиционной политики региона направлен на развитие обрабатывающих отраслей. Среди самых капиталоемких проектов — создание промышленного кластера на Приполярном Урале.

"Территория Приполярного Урала богата залежами кварца, угля, черных, цветных, редких и благородных металлов, алмазов. Это территория, которую можно освоить с чистого листа, используя самые бережные технологии по отношению к природе. Становление этого кластера должно начаться со строительства 260-километровой автомобильной дороги и первых заводов, которые запустят маховик развития производств", — цитируются в сообщении слова Комаровой.

Глава региона добавила, что власти Югры уже презентовали этот проект китайским партнерам, увидев "заинтересованность иностранных контрагентов".

В Торгово-Промышленной палате РФ отметили важность участия регионов в подобных форумах как с точки зрения инвестиционной привлекательности, так и в контексте экономического развития субъектов.

"Регулярные деловые контакты на региональном уровне, более активное вовлечение во внешнеэкономическую деятельность малого и среднего бизнеса могут дать синергетический эффект в увеличении внешнеторговых операций между странами "пятерки", — комментируют в пресс-службе ТПП РФ.

В организации подчеркнули, что в России уже сформировалось несколько региональных конгрессных площадок, работа которых направлена в первую очередь на выстраивание эффективного сотрудничества со странами БРИКС. В их числе — ежегодный IT-форум в Ханты-Мансийске, основной фокус которого направлен на развитие сотрудничества стран группы.

По мнению главы ТПП РФ Сергея Катырина, укрепление деловых связей стран "пятерки", использование взаимодополняемости экономик БРИКС позволит не только нарастить торгово-инвестиционное сотрудничество и укрепить позиции БРИКС в мировой экономике, но и "будет способствовать разрешению многих внутристрановых социально-экономических вопросов".

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