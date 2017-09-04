Татарстан и Росбанк подписали соглашение о сотрудничестве

КАЗАНЬ, 4 сен — РИА Новости, Ирина Дурницына. Республика Татарстан и Росбанк в понедельник подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого планируют способствовать формированию благоприятного инвестиционного климата и росту уровня благосостояния населения, сообщает пресс-служба президента Татарстана.

Соглашение подписано в ходе рабочей встречи президента Татарстана Рустама Минниханова и председателя правления Росбанка Дмитрия Олюнина. "Усилия сторон будут направлены на реализацию приоритетных региональных и муниципальных программ и проектов, обеспечивающих формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Республики Татарстан, повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности ее предприятий, а также рост уровня благосостояния населения", — говорится в сообщении.

Руководитель Росбанка отметил, что подписанное соглашение предполагает взаимодействие по целому ряду направлений — от поддержки инновационного развития промышленного комплекса республики до обслуживания субъектов малого и среднего предпринимательства и реализации совместных мероприятий по государственной поддержке граждан в приобретении жилья и автотранспорта.

По словам Олюнина, на середину 2017 года общий корпоративный кредитный и гарантийный портфель группы в Татарстане превысил 6,2 миллиарда рублей, портфель розничных кредитов достиг 11 миллиардов рублей, а объем выдач розничных кредитов за семь месяцев составил 5,3 миллиарда рублей.

"Мы видим заметное расширение базы клиентов — физических лиц и представителей малого бизнеса. Их число в Росбанке выросло в 2017 году на 20%. Мы уверены, что положительная тенденция сохранится в дальнейшем, учитывая высокую надежность и конкурентоспособность наших продуктов", — сказал Олюнин.

Росбанк — универсальный банк в составе международной финансовой группы Societe Generale. Стратегия группы нацелена на повышение качества обслуживания клиентов и выход на лидерские позиции в области инноваций, обеспечение роста за счет развития бизнеса, усиление взаимодействия между подразделениями и достижение устойчивой доходности. Росбанк обслуживает более 4 миллионов частных клиентов в 70 регионах России. Сеть банка насчитывает около 400 отделений и 2,3 тысячи банкоматов. Росбанк включен Банком России в перечень 10 системно значимых кредитных организаций.

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