ЦБ Узбекистана девальвировал официальный курс нацвалюты почти в два раза

ТАШКЕНТ, 4 сен — РИА Новости. Центральный банк Узбекистана с 5 сентября установил официальный валютный курс доллара в размере 8,1 тысячи сумов за один доллар, данные размещены на сайте регулятора в понедельник.

На минувшей неделе стоимость одного доллара, по данным ЦБ, составляла 4210,35 сума. В августе девальвация сума колебалась в среднем в пределах 3%.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в минувшие выходные подписал указ, в соответствии с которым юридические и физические лица в Узбекистане с 5 сентября смогут свободно осуществлять операции по покупке и продаже валюты по рыночному курсу.

В ноябре 2016 года правительство Узбекистана заявило о поэтапном снижении размера обязательной продажи части валютной выручки от экспорта отдельных товаров и услуг до полной ее отмены, а также об установлении курса национальной валюты по отношению к иностранным валютам "исключительно с использованием рыночных механизмов".

В Узбекистане в настоящий момент несколько курсов обмена иностранной валюты. Помимо официального курса ЦБ, существует также и биржевой клиринговый курс доллара, который составляет порядка 9 тысяч сумов за доллар. Им пользуются импортеры товаров. Курс на "черном" рынке, где покупает валюты население и бизнес, держится в интервале 7,7-7,8 тысяч сумов.