Руденя: управление "Тверским водоканалом" возвращено региону

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Достигнуто соглашение с группой компаний "Росводоканал" о возвращении управлением Тверского водоканала на уровень области, либо муниципалитета, сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

"Мы придерживаемся позиции, что предприятия коммунального комплекса должны находиться в областной, либо муниципальной собственности. Сегодня мы завершили процесс по "Тверской генерации". Достигли соглашения с группой компаний "Росводоканал" о том, что управление Тверского водоканала возвращается в Тверскую область — на уровень субъекта либо совместно на уровне города, это вопрос уже решенный", — сказал Руденя в ходе прямой линии в прямом эфире областного телеканала "Россия-1".

Он также поблагодарил руководство "Росводоканала" и консорциум "Альфа-групп" за конструктивную позицию в этом вопросе.

"Наша система управления будет направлена на то, чтобы снизить аварийность, повысить качество воды и услуг. Дальше мы займемся процессами консолидации активов, особенно это касается крупных городов — Вышний Волочек, Кимры, Ржев. Следующее направление — работа с компанией МРСК по консолидации сетевого хозяйства", — подчеркнул Руденя.

По его словам, после прошедшего в этом году урагана, вследствие которого без электричества осталось большое число жителей региона, власти пришли к выводу, что необходимо более внимательно относиться к организации коммунального хозяйства региона.

В январе минувшего года прокуратура Тверской области направила в суд исковое заявление к ООО "Тверь Водоканал" и администрации города Твери о возложении обязанности исполнить мероприятия инвестиционной программы ООО "Тверь Водоканал" на 2008-2015 годы. Как выяснили правоохранительные органы, была выполнена только часть работ из этой программы.

В июле 2017 года администрация Твери направила в суд иск о расторжении договора аренды с ООО "Тверь Водоканал".

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