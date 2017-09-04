Эксперты рассказали, кому поможет новый механизм предоставления ликвидности

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Банк России с помощью нового механизма предоставления ликвидности, скорее всего, поддержит только крупные банки, чье банкротство окажет негативное влияние на экономику РФ, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
"Новый механизм предоставления ликвидности распространяется на все кредитные организации, но он едва ли станет распространенным, скорее он рассчитан на экстренные случаи и будет доступен только значимым для сектора банкам. В числе прочего внедрение такого механизма требовалось, чтобы "легализовать" предоставление фондирования "Открытию" в августе на нестандартных условиях", — уверен ведущий методолог рейтингового агентства "Эксперт РА" Юрий Беликов.
"Регулятор будет крайне избирателен при одобрении кредитов, выдаваться они будут лишь отдельным крупным игрокам, которых необходимо поддерживать до последнего в силу их значимости для сектора. Принцип "too big to fail" (слишком большой, чтобы обанкротиться – ред.) и доступ к централизованной поддержке в таких случаях могут рассматриваться как залог финансовой устойчивости. К банкам за пределами топ-50 по активам это утверждение, конечно, неприменимо", — считает аналитик.