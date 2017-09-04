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Экономика

Эксперты рассказали, кому поможет новый механизм предоставления ликвидности

16:0904.09.2017
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкВывеска над входом в здание Центрального банка России на Неглинной улице в Москве. Архивное фотоВывеска над входом в здание Центрального банка России на Неглинной улице в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Банк России с помощью нового механизма предоставления ликвидности, скорее всего, поддержит только крупные банки, чье банкротство окажет негативное влияние на экономику РФ, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Флаг на здании Центрального банка России. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ЦБ ввел дополнительный механизм помощи банкам
ЦБ с 1 сентября вводит допмеханизм предоставления ликвидности для поддержки банков, испытывающих временные трудности. Новый механизм создан по аналогии с распространенной в международной практике схемой экстренного предоставления ликвидности (МЭПЛ). ЦБ будет принимать решение о предоставлении банку средств в рамках МЭПЛ с учетом его финустойчивости, а также системной значимости. Ресурсы будут предоставляться в рублях, на срок не более 90 календарных дней.

"Новый механизм предоставления ликвидности распространяется на все кредитные организации, но он едва ли станет распространенным, скорее он рассчитан на экстренные случаи и будет доступен только значимым для сектора банкам. В числе прочего внедрение такого механизма требовалось, чтобы "легализовать" предоставление фондирования "Открытию" в августе на нестандартных условиях", — уверен ведущий методолог рейтингового агентства "Эксперт РА" Юрий Беликов.

"Регулятор будет крайне избирателен при одобрении кредитов, выдаваться они будут лишь отдельным крупным игрокам, которых необходимо поддерживать до последнего в силу их значимости для сектора. Принцип "too big to fail" (слишком большой, чтобы обанкротиться – ред.) и доступ к централизованной поддержке в таких случаях могут рассматриваться как залог финансовой устойчивости. К банкам за пределами топ-50 по активам это утверждение, конечно, неприменимо", — считает аналитик.

Офис банка Открытие на улице Большая Якиманка в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Игра на выбывание: почему ЦБ спас "Открытие" и кто на очереди
"Можно предположить, что это формализация механизма, который применим для системно-значимых банков. Это, скорее, законодательное оформление его принципов деятельности. Это делает такую поддержку более прозрачной и понятной", — говорит старший директор АКРА Кирилл Лукашук. Применение нового механизма будет зависеть от влияния потенциального дефолта банка на экономику страны, уверен Лукашук. "Это, скорее, мера поддержки для банков, банкротство которых ведет к существенным негативным последствиям для экономики", — заключил эксперт.

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