Эксперты рассказали, кому поможет новый механизм предоставления ликвидности

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Банк России с помощью нового механизма предоставления ликвидности, скорее всего, поддержит только крупные банки, чье банкротство окажет негативное влияние на экономику РФ, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

ЦБ с 1 сентября вводит допмеханизм предоставления ликвидности для поддержки банков, испытывающих временные трудности. Новый механизм создан по аналогии с распространенной в международной практике схемой экстренного предоставления ликвидности (МЭПЛ). ЦБ будет принимать решение о предоставлении банку средств в рамках МЭПЛ с учетом его финустойчивости, а также системной значимости. Ресурсы будут предоставляться в рублях, на срок не более 90 календарных дней.

"Новый механизм предоставления ликвидности распространяется на все кредитные организации, но он едва ли станет распространенным, скорее он рассчитан на экстренные случаи и будет доступен только значимым для сектора банкам. В числе прочего внедрение такого механизма требовалось, чтобы "легализовать" предоставление фондирования "Открытию" в августе на нестандартных условиях", — уверен ведущий методолог рейтингового агентства "Эксперт РА" Юрий Беликов.

"Регулятор будет крайне избирателен при одобрении кредитов, выдаваться они будут лишь отдельным крупным игрокам, которых необходимо поддерживать до последнего в силу их значимости для сектора. Принцип "too big to fail" (слишком большой, чтобы обанкротиться – ред.) и доступ к централизованной поддержке в таких случаях могут рассматриваться как залог финансовой устойчивости. К банкам за пределами топ-50 по активам это утверждение, конечно, неприменимо", — считает аналитик.

"Можно предположить, что это формализация механизма, который применим для системно-значимых банков. Это, скорее, законодательное оформление его принципов деятельности. Это делает такую поддержку более прозрачной и понятной", — говорит старший директор АКРА Кирилл Лукашук. Применение нового механизма будет зависеть от влияния потенциального дефолта банка на экономику страны, уверен Лукашук. "Это, скорее, мера поддержки для банков, банкротство которых ведет к существенным негативным последствиям для экономики", — заключил эксперт.