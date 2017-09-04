Суд отклонил требование "Системы" перенести из Башкирии спор с "Роснефтью"

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд (Челябинск) оставил в силе определение арбитражного суда Башкирии, который отказался передать на рассмотрение другого суда дело по иску "Роснефти" к "Системе" на 170,6 миллиарда рублей, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Апелляционный суд в понедельник отклонил апелляцию АФК "Система" на определение нижестоящего арбитража.
Представители АФК "Система" на заседании арбитража Башкирии 10 августа заявили ходатайство о передаче дела в другой суд из-за сомнений в беспристрастности председателя башкирского арбитража Игоря Арсёнова, что ведет, по мнению заявителей, к невозможности сформировать законный состав суда из подчиненных председателю судей.
Суд первой инстанции в определении об отказе в передаче дела отметил, что претензии ответчиков относятся к процедуре рассмотрения отвода судьи, в производстве которого находится дело. Также ответчики указывают на необъективность и небеспристрастность судей. Как говорится в судебном акте, данные обстоятельства не могут являться основанием для передачи дела в другой арбитражный суд, поскольку в Арбитражном процессуальном кодексе "такого основания не предусмотрено".