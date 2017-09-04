Кабмин РФ утвердил стратегию экспорта продукции ж/д машиностроения

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Правительство РФ утвердило стратегию развития экспорта продукции железнодорожного машиностроения, соответствующее распоряжение подписано председателем правительства Дмитрием Медведевым.
В рамках реализации стратегии прогнозируются три сценария развития экспорта продукции железнодорожного машиностроения: пессимистический, базовый и оптимистический.
"На период до 2025 года на мировом рынке железнодорожного подвижного состава ожидается рост объемов реализации продукции, который затронет практически все мировые регионы, за исключением рынка Восточной Европы. В целом в 2025 году по отношению к 2017 году прогнозируется увеличение рынка производства подвижного состава на 31,3%", — говорится в документе.
При этом в документе отмечается, что прогнозируемый объем государственной поддержки в 2020 — 2025 годах, в рамках которой решение об осуществлении финансирования по состоянию на 20 июня 2017 года не принято, источник финансового обеспечения расходов не найден.
Решение о предоставлении мер государственной поддержки конкретным предприятиям и о конкретных объемах такой поддержки должно приниматься с учетом достижения этими предприятиями заявленных целевых показателей, а также с учетом доли предприятия в достижении общих показателей стратегии за предыдущий период, отмечается в распоряжении.