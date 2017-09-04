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Экономика

Кабмин РФ утвердил стратегию экспорта продукции ж/д машиностроения

15:0304.09.2017
(обновлено: 15:07 04.09.2017)
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© РИА Новости / Игорь РуссакПерейти в фотобанкСтенд компании Российские железные дороги. Архивное фотоСтенд компании Российские железные дороги. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Руссак
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Правительство РФ утвердило стратегию развития экспорта продукции железнодорожного машиностроения, соответствующее распоряжение подписано председателем правительства Дмитрием Медведевым.

В рамках реализации стратегии прогнозируются три сценария развития экспорта продукции железнодорожного машиностроения: пессимистический, базовый и оптимистический.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Медведев утвердил меры поддержки экспорта по некоторым направлениям
Координатором реализации стратегии является Министерство промышленности и торговли при участии акционерного общества "Российский экспортный центр". Для достижения стратегических целей и повышения эффективности выполнения стратегии формируется система мониторинга ее реализации.

"На период до 2025 года на мировом рынке железнодорожного подвижного состава ожидается рост объемов реализации продукции, который затронет практически все мировые регионы, за исключением рынка Восточной Европы. В целом в 2025 году по отношению к 2017 году прогнозируется увеличение рынка производства подвижного состава на 31,3%", — говорится в документе.

При этом в документе отмечается, что прогнозируемый объем государственной поддержки в 2020 — 2025 годах, в рамках которой решение об осуществлении финансирования по состоянию на 20 июня 2017 года не принято, источник финансового обеспечения расходов не найден.

Решение о предоставлении мер государственной поддержки конкретным предприятиям и о конкретных объемах такой поддержки должно приниматься с учетом достижения этими предприятиями заявленных целевых показателей, а также с учетом доли предприятия в достижении общих показателей стратегии за предыдущий период, отмечается в распоряжении.

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