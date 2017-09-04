Медведев утвердил меры поддержки экспорта по некоторым направлениям

ГОРКИ, 4 сен – РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил меры поддержки экспорта продукции автомобильной промышленности, сельхоз- и железнодорожного машиностроения.

"Они касаются поддержки экспорта в области промышленной продукции, что для нас особенно важно: это автопромышленность, сельхозмашиностроение и железнодорожное машиностроение", — сказал Медведев на совещании с вице-премьерами.

Он напомнил, что на прошлой неделе правительство рассматривало соответствующие проекты на заседании президиума совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

"Я утвердил отраслевые стратегии развития экспорта как раз по этим направлениям…. Очевидно, что они носят долгосрочный характер и ориентированы на то, чтобы показатели по экспорту этой продукции у нас измерялись десятками и сотнями миллиардов рублей. Такие условия создаются, и в ряде случаев наша продукция неплохо выглядит на иностранных рынках, если этим умело заниматься", — заключил премьер.