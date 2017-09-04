Южная Корея рассмотрит предложение о создании совместного инвестфонда

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Южная Корея рассмотрит предложение РФ о создании совместного инвестиционного фонда, сообщил полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

"Совместная платформа.. У нас такие фонды есть с КНР. Мы рассчитываем на подписание документов по созданию фонда с участием РФПИ и JBIC (Японский банк для международного сотрудничества — ред.) с Японией. Предложили такой же механизм нашим коллегам, они сказали, что будут рассматривать наше предложение", — сказал Трутнев журналистам по итогам заседания российско-корейской совместной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству.