Губернатор Сахалина рассчитывает на рост инвестиций в угольную отрасль

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 сен – РИА Новости. Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко надеется на рост иностранных инвестиций в угольную отрасль.

"Мы начинаем развивать новое направление, которое уже набирает обороты, – это угольная промышленность. Экспорт угля растет значительно, если пару лет назад это было 3-4 миллиона тонн в год, то сейчас – порядка 8 миллионов тонн. Мы планируем, что в совокупности экспорт дойдет до 20 миллионов тонн. Наше преимущество – незамерзающие порты, близость к Азии", — сказал Кожемяко журналистам из ведущих СМИ России и Белоруссии.

Он добавил, что есть резервы в рыбной и лесопромышленной отраслях.

Согласно данным Банка России, которые были опубликованы на прошлой неделе, Сахалинская область обогнала по числу прямых иностранных инвестиций Москву и Санкт-Петербург.

"Итоги подводят экономисты. Для меня это было новостью. Но, тем не менее, это так. Естественно, такого результата мы добились благодаря нефтегазовому сектору. Наши нефтегазовые проекты выгодны для иностранных инвесторов. Это и близость к странам Азиатско-Тихоокеанского региона, которые являются основными потребителями этих ресурсов, близость доставки, относительно недорогая добыча, отработанная технология. Думаю, что перспективы по "Сахалину-3", строительству третьей очереди завода СПГ дадут инвесторам возможность работать у нас и дальше", — сказал Кожемяко.

Российские и белорусские журналисты находятся на самом большом острове России в пресс-туре "Сахалин — перспективный край развития", организованном Постоянным Комитетом Союзного государства и МИА "Россия сегодня".