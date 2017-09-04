Дворкович: в случае отмены санкций инвестактивность в России усилится

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Рост инвестиций в РФ может быть выше прогноза Минэкономразвития на уровне 4-5% в год в случае отмены санкций Запада, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"Сможем ли мы поддерживать рост инвестактивности на уровне 4-5% в год, как Минэкономразвития закладывает в прогноз, повторяю, зависит от комбинации наших действий и объективных макроэкономических условий. Но сюда не заложена возможность отмены санкций, я подчеркну это. Если санкции будут отменены, то цифры могут быть еще больше", — сказал Дворкович.

Рост инвестиций, согласно уточненному макропрогнозу Минэкономразвития РФ, составит в 2017 году 4,1%, в 2018 году — 4,7%, в 2019 году — 5,6%, а в 2020 году ускорится до 5,7%. Ранее министерство прогнозировало рост инвестиций в 2017 году на 2%, в 2018 году — на 2,2%, в 2019 году — на 2%, в 2020 году — на 2,1%.

"Конечно, это амбициозные цифры и их достижение зависит от наших собственных действий: от того, насколько мы эффективно будем работать, продолжать улучшать бизнес-климат, снимать неэффективные нормы законодательства, насколько быстро будем менять систему контроля и надзора, чтобы она перестала быть бременем для предпринимателей, насколько быстро мы добьемся снижения процентной ставки, поскольку сейчас разрыв между инфляцией и процентной ставкой велик", — отметил он.

По мнению вице-премьера, показатели текущего года по инвестициям "очень приличные — более 6% за первые несколько месяцев, это хороший знак". "Понятно, что рост восстановительный во многом, но, тем не менее, это свидетельство того, что инвесторы готовы вкладывать деньги", — сказал Дворкович.

Он добавил, что вклад в рост инвестактивности внесет и снижение ключевой ставки ближе к уровню инфляции. "В этом сценарии заложено снижение ставки ближе к инфляционным показателям. Все равно разрыв сохранится, и существенный, но сейчас это — если сравнивать базовую ставку и инфляцию — более 5 процентных пунктов, все понимают, что в какой-то момент Центральный банк начнет снижение ставки, и это может действительно внести вклад в повышение инвестактивности", — подчеркнул вице-премьер.