Мордовские аграрии собрали более миллиона тонн зерна

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 сен – РИА Новости. Аграрии Мордовии собрали уже более 1 миллиона тонн зерна, сообщили в пресс-службе главы республики.

"На 3 сентября скошено свыше 73% площадей… В республике собрано свыше 1 миллиона тонн зерновых при средней урожайности 34 центнера с гектара. Высокие показатели урожайности – свыше 40 ц/га — демонстрируют Октябрьский район Саранска, Рузаевский и Лямбирский районы", — говорится в сообщении.

Врио главы Мордовии Владимир Волков считает, что это знаковая цифра для всего агропромышленного комплекса. Он поздравил жителей региона с этим достижением, которого удалось добиться в сложных погодных условиях. "Этот результат стал возможен благодаря личному труду каждого сельчанина, использованию новейших технологий мирового уровня, поддержке федерального центра", — отметил руководитель Мордовии.

Ранее Волков сообщал, что перед земледельцами республики поставлена задача в 2017 году собрать 1 миллион 330 тысяч тонн зерна.

Он напомнил, что прошлый год республика завершила с "неплохими результатами". В частности, на 7% возросли объемы в аграрном секторе. Получен один из лучших в истории республики урожаев зерновых, установлен рекорд по сбору сахарной свеклы, увеличено производство мяса, яиц и молока, уточнил глава региона. В феврале, выступая с ежегодным посланием Госсобранию республики, Волков сообщил, что "благодаря ударному труду аграриев получено 1 миллион 314 тысяч тонн зерна".

Врио главы Мордовии в конце августа этого года на встрече с президентом РФ рассказал, что по итогам семи месяцев в сельскохозяйственном производстве отмечается четырехпроцентный рост. По его словам, в аграрной отрасли реализуются большие проекты, в частности, строятся четыре больших сельскохозяйственных комплекса. В целом в этом году на сельхознаправление будет направлено больше 15 миллиардов рублей инвестиций, добавил Волков.

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