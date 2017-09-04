Путин предложил президенту ЮАР обсудить проблему сокращения товарооборота

СЯМЭНЬ, 4 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил главе ЮАР Джейкобу Зуме обсудить проблему, связанную с продолжающимся сокращением товарооборота между странами.

"У нас очень добрые, многосторонние отношения, которые сложились на протяжении длительного времени и глубоко корнями уходят в прошлое. Мы с вами в последнее время говорили о необходимости трансформировать эти наши добрые, политические, гуманитарные связи в экономическую сферу. К сожалению, пока продолжается такой тренд на снижение товарооборота, хоть и темпы уменьшились", — сказал Путин на встрече с Зумой.

Президент РФ заметил, что негативная тенденция сократилась, однако сторонам пока не удалось до конца преодолеть эту ситуацию. "Я рад возможности поговорить с вами на эту тему", — сказал он.

Путин заметил, что в понедельник было подписано соглашение о совместной работе в сфере информационной безопасности. "Мы работаем консолидировано в международных организациях, в том числе над проблемой дальнейшего совершенствования деятельности и структур ООН", — сказал российский лидер.

Он заметил, что рад возможности обменяться мнениями с коллегой из ЮАР "по тому, что нам нужно сделать в ближайшее время для развития отношений".

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