Сечин переадресовал акционерам вопрос о продаже ценных бумаг "Роснефти"

СЯМЭНЬ (Китай), 4 сен — РИА Новости. Глава "Роснефти" Игорь Сечин переадресовал вопрос о возможной перепродаже акций крупнейшей российской нефтекомпании консорциумом Glencore и суверенного фонда Катара.

Консорциум швейцарского нефтетрейдера Glencore и катарского суверенного фонда Qatar Investment Authority (QIA) в конце 2016 года приобрел 19,5% акций "Роснефти" за 692 миллиарда рублей (10,2 миллиарда евро).

"Вы им задайте вопрос", — сказал Сечин журналистам, отвечая на вопрос о том, что новые владельцы могут перепродать акции.