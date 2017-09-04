Дворкович: господдержка АПК в России останется на том же уровне

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Правительство РФ планирует сохранить поддержку агропромышленного комплекса страны в 2018 году на уровне этого года — в размере 243 миллиардов рублей, сообщил в интервью РИА Новости заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович в преддверии Восточного экономического форума.

"Договоренность состоит в том, чтобы сохранить цифру на уровне 2017 года с учетом тех дополнительных объемов, которые были внесены поправками в закон о бюджете — это примерно 243 миллиарда рублей", — рассказал Дворкович.

Он объяснил, что это — "минфиновские 196 миллиардов рублей увеличены на 47 миллиардов рублей в последнем проекте закона о бюджете, который будет рассматриваться скоро на правительстве".

"Это включает в себя частичную докапитализацию Россельхозбанка, но меньше чем Россельхозбанк запрашивает, и частичную поддержку сельхозмашиностроения, мы тоже пока цифры выверяем… Структура этого объема не до конца еще ясна, но общая цифра остается на фактическом уровне этого года — 243 миллиарда рублей", — рассказал вице-премьер.

"Любые дополнения к этому — это уже из резервов, которые могут быть потом найдены", — заключил Дворкович.