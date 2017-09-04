ФАС не стала заводить дело против "Альфа-Капитала" после письма о банках

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ решила не возбуждать дело против "Альфа-Капитала" после рассылки о проблемах в четырех крупных российских банках, сообщается на сайте службы.

Ранее стало известно, что аналитик УК "Альфа-Капитал" направил письмо клиентам компании, в котором предупредил о проблемах "ФК Открытие", Бинбанка, МКБ и Промсвязьбанка. В письме утверждалось, что ситуация вокруг этих банков может быть окончательно решена уже этой осенью. ФАС сочла разосланное аналитиком письмо недобросовестной конкуренцией на рынке доверительного управления ценными бумагами и направила компании предупреждение.

"ФАС России приняла решение не возбуждать дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО УК "Альфа-Капитал", — говорится в сообщении антимонопольного ведомства.

УК "Альфа-Капитал" ранее заявляла, что в письме была изложена личная точка зрения ее сотрудника, и какой-либо непубличной негативной информацией в отношении данных банков она не обладает. Позднее УК "Альфа-Капитал" отозвала само письмо.

Как сообщала начальник управления контроля финансовых рынков ФАС России Лилия Беляева, в случае исполнения предупреждения в срок в соответствии с законом о защите конкуренции в отношении общества дело о нарушении антимонопольного законодательства возбуждаться не будет, общество не будет привлекаться к административной ответственности.

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