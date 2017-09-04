Экспортные ограничения помешали "Катоду" производить гражданскую продукцию

НОВОСИБИРСК, 4 сен — РИА Новости. Новосибирский завод электронных оптических преобразователей и приборов ночного видения "Катод" не выполнит планы в 2017 году по увеличению до 60% доли производства гражданской продукции из-за экспортных ограничений, сообщил журналистам в понедельник исполнительный директор предприятия Сергей Кесаев.

"Доля гражданской и военной продукции в последние три года составляет примерно 50% на 50%. Были планы в этом году нарастить долю гражданской продукции, сделать соотношение 60% на 40% в пользу гражданской продукции. Но по ряду причин это не удалось", — сказал он.

Исполнительный директор уточнил, что с точки зрения конкурентоспособности продукции все в порядке, однако предприятие в 2017 году столкнулось с неожиданным препятствием в виде экспортных ограничений.

"Продукция двойного назначения и она подлежит лицензированию. Как раз в этом году мы столкнулись с большими трудностями в получении бесплатных лицензий – только каждая пятая была одобрена. В этих условиях участвовать в зарубежных тендерах практически невозможно. Не получая лицензию, мы можем сорвать поставки, а это может стать серьезным ударом по репутации, поэтому от большинства таких тендеров пришлось отказаться", — сказал Кесаев.

Он сообщил, что приоритет предприятие отдает выполнению гособоронзаказа и в плане его выполнения в текущем году все графики и заказы выполняются в срок и без каких-либо срывов. Кесаев также сообщил, что в этом году предприятие разработало целое семейство электронно-оптических преобразователей ультрафиолетового спектра, в которое входят системы защиты самолетов и вертолетов от переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК). Еще одно новое направление – новые системы ночного видения, которые можно использовать для беспилотников.

АО "Катод" — единственное в России предприятие, располагающее уникальной технологией серийного производства электронно-оптических преобразователей третьего поколения. Доля на мировом рынке в 2015 году составила 12%. Продукцией компании оснащены бортовой комплекс обороны "Президент-С", вертолеты К-52, Ми-8, МИ-24, самолеты Су-25, Ил-76, танк Т-14 "Армата". В 2018 году завод планирует увеличить долю на мировом рынке производства электронно-оптических преобразователей с 12% до 20%.