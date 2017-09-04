В Японии назвали главные темы встречи Путина и Абэ на ВЭФ

МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Японская сторона рассчитывает, что на встрече президента Владимира Путина и премьер-министра Синдзо Абэ в рамках Восточного экономического форума будет обсуждаться проблема заключения мирного договора и в этом контексте тема совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах, заявил в интервью РИА Новости посол Японии в РФ Тоёхиса Кодзуки.
Как указал Кодзуки, на встрече на высшем уровне "будет обсуждаться вопрос заключения мирного договора с учетом результатов консультаций на уровне заместителей министров иностранных дел". Встреча, на которой обсуждались перспективы совместной хозяйственной деятельности РФ и Японии на южных Курилах, прошла 17 августа. В ней участвовали с российской стороны – замглавы МИД РФ Игорь Моргулов, а с японской заместитель министра иностранных дел Такэо Акиба.
"И, вероятнее всего, Путин и Абэ будут обсуждать вопрос совместной хозяйственной деятельности на четырех островах, а также проблему гуманитарных мер в отношении бывших жителей островов", — сказал Кодзуки.
Договоренность обсудить возможность совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах была достигнута еще на российско-японском саммите во время визита в Японию президента России Владимира Путина в декабре 2016 года. В феврале 2017 года японский министр иностранных дел Фумио Кисида на первом заседании специально созданного при МИД совета по совместной экономической деятельности назвал ее основные направления: рыболовство, туризм, здравоохранение и экология.
Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.
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