В Японии назвали главные темы встречи Путина и Абэ на ВЭФ

МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Японская сторона рассчитывает, что на встрече президента Владимира Путина и премьер-министра Синдзо Абэ в рамках Восточного экономического форума будет обсуждаться проблема заключения мирного договора и в этом контексте тема совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах, заявил в интервью РИА Новости посол Японии в РФ Тоёхиса Кодзуки.

Ожидается, что лидеры встретятся в рамках Восточного экономического форума, который пройдет во Владивостоке 6-7 сентября.

Как указал Кодзуки, на встрече на высшем уровне "будет обсуждаться вопрос заключения мирного договора с учетом результатов консультаций на уровне заместителей министров иностранных дел". Встреча, на которой обсуждались перспективы совместной хозяйственной деятельности РФ и Японии на южных Курилах, прошла 17 августа. В ней участвовали с российской стороны – замглавы МИД РФ Игорь Моргулов, а с японской заместитель министра иностранных дел Такэо Акиба.

"И, вероятнее всего, Путин и Абэ будут обсуждать вопрос совместной хозяйственной деятельности на четырех островах, а также проблему гуманитарных мер в отношении бывших жителей островов", — сказал Кодзуки.

По словам посла, японская сторона надеется, что лидеры обоих государств проведут подробное обсуждение и существенно продвинутся в решении этих вопросов.

Договоренность обсудить возможность совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах была достигнута еще на российско-японском саммите во время визита в Японию президента России Владимира Путина в декабре 2016 года. В феврале 2017 года японский министр иностранных дел Фумио Кисида на первом заседании специально созданного при МИД совета по совместной экономической деятельности назвал ее основные направления: рыболовство, туризм, здравоохранение и экология.

Токио считает, что совместная экономическая деятельность на южных Курилах станет шагом вперед для заключения мирного договора между двумя странами — одной из главных проблем в российско-японских отношениях. Япония связывает заключение мирного договора с решением территориальной проблемы — Япония претендует на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.

Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

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