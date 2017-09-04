АСВ назвало сроки выплат вкладчикам "Русского международного банка"

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости/Прайм. Выплаты вкладчикам московского "Русского международного банка" ("РМБ банка"), у которого ЦБ РФ в понедельник отозвал лицензию, начнутся не позднее 18 сентября, сообщило Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

"Выплаты начнутся не позднее 18 сентября 2017 года… Для оперативного приема заявлений граждан и максимально быстрых выплат им компенсаций по вкладам АСВ намерено использовать банки-агенты. В соответствии с решением правления АСВ такие банки-агенты будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 8 сентября 2017 года", — говорится в сообщении.

ЦБ РФ с 4 сентября отозвал лицензию у банка в связи с неисполнением требований законодательства и нормативных актов Банка России, регулирующих банковскую деятельность, в том числе в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного и достоверного представления информации в уполномоченный орган.

По данным регулятора, бизнес-модель банка в значительной степени была ориентирована на высокорискованное кредитование заемщиков, в том числе нерезидентов, связанных с конечными бенефициарами кредитной организации. Ввиду неудовлетворительного качества активов, не генерировавших достаточный денежный поток, банк оказался неспособен своевременно исполнять обязательства перед кредиторами.

По величине активов, согласно данным РИА Рейтинг, банк на 1 августа занимал 130-е место в банковской системе РФ, по данным ЦБ — 137-е место.