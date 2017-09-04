Японский бизнес ждет договоренностей с Россией по южным Курилам

ТОКИО, 4 сен — РИА Новости, Иван Захарченко. Властям РФ и Японии надо скорее договориться об "особом режиме" на южных Курилах, чтобы японский бизнес пошел в создаваемую там территорию опережающего социально-экономического развития (ТОР), заявил РИА Новости один из японских участников Восточного экономического форума, кавалер ордена "Дружбы Народов", консультант по российско-японскому сотрудничеству Юкио Асадзума.

В декабре 2016 года на саммите в Японии была достигнута договоренность рассмотреть возможность совместной хозяйственной деятельности двух стран на оспариваемых Токио российских островах Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Японцы настаивают на создании там для этого "особого режима" в правовом отношении, при котором ни одна из сторон не ощущала бы нарушения своего суверенитета.

В прошлом месяце премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал решение о создании новой ТОР на Курилах, что вызвало настороженность в Японии.

"Поэтому нужно как можно скорее стремиться к договоренности правительств в какой-либо форме. А уже потом нужно сделать так, чтобы японские предприниматели смогли действовать в ТОР", — считает Юкио Асадзума.

Эксперт предупреждает, что "в практическом плане создание особого режима правительствами двух стран — непростая задача, и потребует еще много времени на переговорах". По его словам, за это время Россия неизбежно будет развивать ТОР.

"Но пока идут переговоры правительств об "особом режиме", к сожалению, японские предприниматели не могут принять участие в системе ТОРа", — отметил Асадзума.

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября и соберет свыше 3,5 тысячи участников более чем из 50 стран. Ожидается, что среди гостей форума будет премьер-министр Японии Синдзо Абэ.