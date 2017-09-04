Челябинский суд отказался снять арест с активов АФК "Системы"

ЧЕЛЯБИНСК, 4 сен – РИА Новости. Восемнадцатый апелляционный арбитражный суд в городе Челябинске в понедельник отклонил жалобу АФК "Система" и отказался таким образом снять арест с активов корпорации в деле по иску "Роснефти" на 170,6 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Ранее челябинский арбитраж отложил с 28 августа до 4 сентября рассмотрение апелляции АФК для исследования представленных доказательств.

Суд 23 июня по ходатайству "Роснефти" наложил арест на принадлежащие АФК "Система" 31,76% акций МТС, 100% акций "Медси" и 90,47% акций БЭСК. Балансовая стоимость активов, как указано в определении суда, составляет 185 миллиардов рублей.

АФК "Система" и второй соответчик АО "Система-Инвест" попытались отменить обеспечительные меры в суде первой инстанции. Они, в частности, ссылались на то, что заморозка активов причиняет убытки десяткам тысяч акционеров "Системы" и МТС — физических и юридических лиц, снижая стоимость их акционерных пакетов. Так, 27 июня, на следующий день после того, как стало известно об аресте акций, акции АФК "Система" завершили торги на Московской бирже снижением на 6,38%, МТС — на 2,95%.

Башкирский арбитраж, однако, 6 июля не усмотрел оснований для отмены обеспечения. Суд в своем определении указал, что ответчики "не представили доказательства существенного влияния биржевых котировок акций на объем и стоимость принадлежащего им имущества". Также суд отметил, что "арест не запрещает компаниям осуществлять свою основную деятельность, не мешает им владеть и пользоваться имуществом для достижения хозяйственных целей".

АФК "Система" 17 июля сообщила о наступлении технического дефолта по своим кредитным обязательствам на сумму 3,9 миллиарда рублей из-за ареста активов в рамках спора с "Роснефтью". В то же время корпорация заявила, что дефолт носит формальный характер — "Система" будет обслуживать свои кредитные обязательства в полном объеме.