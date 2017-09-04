ЦБ ввел механизм дополнительной помощи банкам

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Банк России с 1 сентября вводит дополнительный механизм предоставления ликвидности для поддержки банков, испытывающих временные трудности, сообщает регулятор.

"Банк России принял решение о введении с 1 сентября 2017 года дополнительного механизма предоставления ликвидности. Банки, испытывающие временные проблемы с ликвидностью, смогут обратиться за ним в случае исчерпания других источников привлечения средств, в том числе в рамках стандартных инструментов Банка России", — говорится в сообщении.

Отмечается, что новый механизм создан по аналогии с широко распространенным в международной практике механизмом экстренного предоставления ликвидности (МЭПЛ), и ЦБ РФ будет принимать решение о предоставлении банку средств в рамках МЭПЛ с учетом его финансовой устойчивости, а также системной значимости.

Денежные средства в рамках МЭПЛ будут предоставляться в рублях, на срок не более 90 календарных дней. Ставка предоставления средств будет равна действующей в момент проведения операции ключевой ставке Банка России, увеличенной на 1,75 процентного пункта.