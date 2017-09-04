Нефть торгуется разнонаправленно на противоречивых факторах

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Мировые цены на нефть в понедельник утром не демонстрируют единой динамики, — американская марка WTI продолжает расти на фоне сокращения добычи в Мексиканском заливе, в то время как Brent снижается в цене на новостях об испытании водородного боезаряда в Северной Корее, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.49 мск стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,42% — до 52,55 доллара за баррель. Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 0,27% — до 47,42 доллара за баррель.

Рост цен на американскую нефть на прошлой неделе был связан с сокращением добычи на побережье Мексиканского залива, куда 17 сентября пришел тропический циклон "Харви". "Харви" стал самым разрушительным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился ураган "Катрина", который привел к затоплению Нового Орлеана.

В результате урагана по состоянию на пятницу 10 НПЗ общей мощностью 3,075 миллиона баррелей в день оставались закрытыми из-за последствий стихии. Кроме того, четыре НПЗ общей мощностью 1,105 миллиона баррелей в день работали не в полную силу. Кроме того, добыча нефть в заливе остается сниженной на 5,5%, или на 96 тысяч баррелей в день, по данным бюро безопасности и окружающей среды США.

"Трейдеры надеются, что недоработанные объемы будут восстановлены", — приводит агентство Рейтер слова старшего рыночного аналитика OANDA Джеффри Халли (Jeffrey Halley). При этом североморская марка Brent в понедельник дешевеет на фоне новостей из КНДР. В воскресенье КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет.

Северная Корея утверждала, что испытание водородного боезаряда не привело к утечке радиации или другим негативным воздействиям на окружающую среду. При этом военные Южной Кореи в ответ провели учения с использованием баллистических ракет, а президент США Дональд Трамп заявил в своем аккаунте в Twitter, что слова и действия Северной Кореи остаются враждебными и опасными для США.