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Экономика

Фондовые биржи АТР снижаются после ядерного испытания в КНДР

Сюжет:
Испытание водородного боезаряда в КНДР (79)
07:4304.09.2017
(обновлено: 07:45 04.09.2017)
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© AFP 2017 / Toru YamanakaТабло Токийской фондовой биржи. Архивное фотоТабло Токийской фондовой биржи. Архивное фото
© AFP 2017 / Toru Yamanaka

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник утром преимущественно снижаются, поскольку инвесторы обеспокоены недавним ядерным испытанием в Северной Корее, свидетельствуют данные торгов.

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По состоянию на 07.30 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,14% — до 3371,77 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 0,49%, до 1965,89 пункта.

Гонконгский Hang Seng Index при этом опускался на 0,51% — до 27809,54 пункта. Корейский KOSPI снижался на 0,81% — до 2338,55 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 — на 0,48%, до 5696,9 пункта, японский фондовый индекс Nikkei 225 уменьшался на 0,97% — до 19501,43 пункта.

В воскресенье КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Приказ о проведении испытания был отдан северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

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© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Министерство обороны Японии предварительно оценило мощность испытанного заряда в 70 килотонн, что в несколько раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году. При этом главы МИД Японии и США считают нужным усилить давление на КНДР после ядерного испытания.

Испытание бомбы КНДР усиливает геополитическую напряженность в регионе, что оказывает давление на индексы АТР, а также приводит к удорожанию иены, которая традиционно считается безопасным активом. Ее укрепление негативно сказывается на доходах экспортеров Японии, что усиливает негативное влияние на Nikkei 225. Так, акции Mazda Motor дешевеют на 2,22%, Panasonic — на 1,44%, Honda Motor — на 1,45%.

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