Во Владивостоке на ВЭФ ожидают более 60 рейсов бизнес-авиации

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — РИА Новости. Международный аэропорт Владивосток примет более 60 рейсов бизнес-авиации во время Восточного экономического форума, сообщила пресс-служба воздушной гавани.

"В этом году на форум ожидается около 3800 гостей. На сегодняшний день на прибытие заявлено более 60 рейсов бизнес-авиации. Участие в ВЭФ подтвердили делегаты из Японии, Китая, Республики Корея, Индии, Монголии, Вьетнама, Австралии, Сингапура и других стран. Воздушная гавань Приморья имеет опыт по приему глав государств и официальных делегаций", — говорится в сообщении.

В аэропорту работают пункты аккредитации делегатов и группы волонтеров. Отмечается, что во время форума все регулярные рейсы будут выполняться по расписанию, обслуживание пассажиров будет проходить в штатном режиме.

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября и соберет свыше 3,5 тысячи участников более чем из 50 стран.