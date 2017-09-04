МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Москва будет поддерживать российских бизнесменов, заинтересованных в создании новых предприятий на Курильских островах, заявил в интервью японской газете "Токио симбун" замминистра иностранных дел РФ Игорь Моргулов.

"Сегодня они демонстрируют высокую заинтересованность в создании новых предприятий на Курилах. Будем и далее их поддерживать, в том числе в контексте расширения связей дальневосточных регионов России с зарубежными партнерами, прежде всего из стран Азиатско-Тихоокеанского региона", — сказал Моргулов.

Он напомнил, что основная цель создания любой территории опережающего развития (ТОР) в России — формирование благоприятной экономической среды для деятельности субъектов на конкретной территории. "В этом смысле идея учреждения ТОР на Курилах – не исключение. Данная мера, в дополнение к успешно реализуемой Федеральной целевой программе социально-экономического развития островов, должна в первую очередь "подтолкнуть" инвестиционную активность российских бизнесменов", — указал российский дипломат.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в августе подписал решение о создании новой территории опережающего социально-экономического развития на Курилах. В Японии, которая считает эти острова своей территорией, само обсуждение подобного решения вызывало опасения, что проекты ведения совместной экономической деятельности на островах будут заторможены. Япония надеется путем ведения совместной экономической деятельности на южных Курилах приблизиться к решению территориального вопроса. Создание же там ТОР означает возможность появления на этой территории частной собственности граждан и компаний третьих стран, что еще больше усложнит ситуацию.

Договоренность обсудить возможность совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах была достигнута на российско-японском саммите во время визита в Японию президента России Владимира Путина в декабре 2016 года. При этом такая деятельность не должна нарушать юридических интересов обеих стран.