Лидерам России и Японии доложат на ВЭФ о пилотных проектах на Курилах

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Дипломаты РФ и Японии "на полях" Восточного экономического форума во Владивостоке доложат лидерам двух стран о готовящихся к запуску пилотных проектах в рамках совместной хозяйственной деятельности (СХД) на Курильских островах, заявил в интервью японской газете "Токио симбун" замминистра иностранных дел РФ Игорь Моргулов.

По словам дипломата, в ходе второго раунда переговоров с японским коллегой Такэо Акибой, прошедших 17 августа в Москве, стороны обозначили круг пилотных проектов, которые планируется запустить в скором времени.

"Мы очертили их круг и планируем доложить об этом лидерам двух стран в ходе их встречи "на полях" Восточного экономического форума во Владивостоке в сентябре этого года", — сказал Моргулов.

"Бизнес-структуры должны определиться, какие инвестиционные форматы могли бы быть наиболее эффективными, как отладить каналы сбыта продукции и обеспечить финансирование. Все эти моменты будут затем внимательно учитываться на этапе согласования юридических рамок по каждому из проектов, ведь их основная задача – создать максимально благоприятные хозяйственные условия для экономических субъектов двух стран", — отметил Моргулов.

В феврале 2017 года японский МИД создал совет по совместной экономической деятельности и назвал ее основные направления: рыболовство, туризм, здравоохранение и экология. В июне в свете договоренностей, достигнутых лидерами обеих стран на апрельской встрече в Москве, на южные Курильские острова была направлена совместная группа из правительственных чиновников и представителей бизнеса для изучения на месте перспектив совместной деятельности. В ходе этой поездки японская делегация осмотрела на островах 64 объекта, на которых возможно проведение совместной экономической деятельности.

Токио считает, что совместная экономическая деятельность на южных Курилах станет шагом вперед для заключения мирного договора между двумя странами — одной из главных проблем в российско-японских отношениях. Япония связывает заключение мирного договора с решением территориальной проблемы — страна претендует на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.

Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.