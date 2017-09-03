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Экономика

Российские бизнесмены рассказали, чего ждут от саммита БРИКС в Китае

Сюжет:
Девятый саммит БРИКС (14)
11:2803.09.2017
(обновлено: 11:35 03.09.2017)
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© РИА Новости / Жанна Манукян Форум БРИКС 2017Форум БРИКС 2017
© РИА Новости / Жанна Манукян

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Агентство "Синьхуа" спросило у людей, чей бизнес тесно связан с Китаем, чего они ждут от встречи руководителей стран БРИКС, которая будет проходить с 3 по 5 сентября в городе Сямэнь провинции Фуцзянь в Восточном Китае.

Стенд БРИКС 2017 в Китае
© REUTERS / Stringer
Эксперт: БРИКС – образец взаимодействия для развивающихся стран

Эксперт по запуску и развитию бизнес-проектов в Китае Михаил Ельников, с 2013 года живущий в Шэньчжэне, считает, что динамично развивающиеся государства, создав единый экономический и торговый простор, смогут сформировать "крепкую, здоровую систему".

"Китай — это огромный рынок сбыта, который с каждым годом потребляет все больше и больше. Высокий уровень развития российско-китайских отношений, особенно торговых, безусловно, открывает для России новые рынки сбыта. За последний год на территории КНР был запущен целый ряд успешных российско-китайских проектов, в основном в сфере продуктов питания", — рассказал он.

"Что касается России, на саммите будут обсуждаться практические вопросы по экспорту ряда продукции в Китай — мучной, молочной, мясной и другой сельхозпродукции, в которой Китай сейчас очень нуждается", — спрогнозировал Ельников.

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Путин: БРИКС следует активизировать сотрудничество в предпринимательстве
Юрист компании HNA Hospitality Investment Group Надежда Литвинова приехала в Китай изучать китайский язык, а затем международное право, получив стипендию от китайского правительства в рамках двустороннего соглашения в сфере образования. Именно российско-китайские связи предоставили возможность бесплатного получения образования в Китае и дальнейшего трудоустройства в одной из сильнейших компаний мира, подчеркнула Литвинова.

"Страны БРИКС, экономическое влияние которых становится все более нарастающим, сегодня являются важной движущей силой мирового экономического роста", — считает она.

Дизайнер одной из пекинских компаний по пошиву верхней одежды Дарья Нагибина отмечает, что торгово-экономические связи между двумя государствами продолжают развиваться еще более динамично: уже налажена схема логистики, урегулированы пограничные вопросы между странами, появляется больше доверия по отношению друг к другу.

"Страны, входящие в состав БРИКС, очень разные — по политическому устройству, системе ценностей, менталитету, однако очевиден общий подход в финансово-экономических вопросах, проблемах международной безопасности, формировании и развитии многополярного мира", — уверена Нагибина.

Страны БРИКС: цифры и факты
© РИА Новости, Инфографика
БРИКС в цифрах и фактах
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