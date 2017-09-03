США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Экономика

Глава ТПП рассказал о барьерах для бизнеса на Дальнем Востоке

10:5603.09.2017
(обновлено: 11:16 03.09.2017)
01170
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкПрезидент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин. Архивное фотоПрезидент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Дальний Восток сегодня является одним из приоритетных с точки зрения бизнеса в России, однако существует ряд трудностей, которые пока сдерживают развитие предпринимательства в этом регионе, рассказал в интервью РИА Новости глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин в преддверии Восточного экономического форума.

Подготовка к Всемирному экономическому форуму в Давосе
© Flickr / World Economic Forum / Greg Beadle
Путин на ВЭФ расскажет о развитии Дальнего Востока и ситуации с КНДР
Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. На форум приедут более 3,5 тысяч гостей из разных стран. В рамках форума состоится встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

"Развитие Дальнего Востока Российской Федерации – государственный приоритет и стратегическая инициатива, поэтому в целях решения данной задачи уже приняты многочисленные акты правительства, федеральные законы, среди которых законы о создании территорий опережающего развития, свободного порта, упрощенного визового режима и другие", – напомнил Катырин.

По его словам, в первом полугодии 2017 года промышленное производство, строительство, инвестиции в основной капитал на Дальнем Востоке демонстрировали рост выше среднего по стране. "Уже введено в эксплуатацию около 40 новых предприятий; ожидается, что до конца года их будет больше 80. Всего же заявлено к реализации на Дальнем Востоке более 600 проектов с общим объемом инвестиций более 2 триллионов рублей", — отметил собеседник агентства.

Барьеры для бизнеса

В то же время, считает Катырин, некоторые меры по развитию Дальнего Востока требуют определенной корректировки, и такие решения принимаются.

Глава представительства Японской ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами (РОТОБО) Саито Даисукэ
© Фото предоставлено ROTOBO
РОТОБО: японский бизнес заинтересован в инвестициях в инфраструктуру России
"К примеру, внесены изменения в закон о "дальневосточном гектаре", в частности, сокращающие территории, в границах которых не допускается предоставление земельных участков. С точки зрения развития региона крайне важно, что порядка 10% получателей "дальневосточного гектара" планируют использовать землю для предпринимательской деятельности", — подчеркнул он.

К барьерам на пути развития бизнеса на Дальнем Востоке, по словам главы ТПП, можно отнести и такие традиционные проблемы, как административное давление, нехватка финансовых ресурсов и квалифицированных кадров.

"К этому прибавляются неразвитость инфраструктуры, тарифные вопросы, дороговизна жизни и ведения бизнеса на Дальнем Востоке в целом. С точки зрения привлечения иностранных предпринимательских кругов стоит особо выделить высокую конкуренцию условий инвестирования со странами Азиатско-Тихоокеанского региона", — отметил он.

Президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин на пресс-конференции Информация как важнейшее условие развития бизнеса в России
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Сергей Катырин: продэмбарго открыло российским производителям новые ниши
По мнению предпринимательских кругов, необходим анализ работающих на Дальнем Востоке федеральных и региональных институтов развития для дальнейшей синхронизации реализуемых в различных форматах мер поддержки и развития, упрощения возможности их получения.

"По нашему мнению, Дальний Восток России может стать местом апробации новых подходов к осуществлению контрольно-надзорной деятельности, которая, несмотря на предпринимаемые меры, остается крайне чувствительным для предпринимателей вопросом. В регионе можно ввести специальный, "облегченный" для хозяйствующих субъектов режим работы контрольно-надзорных органов", — заключил Катырин.

Читайте полный текст интервью с Сергеем Катыриным >>

Комментировать
Экономика
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Пройдите опрос, чтобы мы могли сделать сайт лучше
НачатьПозже
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена