Глава ТПП рассказал о барьерах для бизнеса на Дальнем Востоке

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Дальний Восток сегодня является одним из приоритетных с точки зрения бизнеса в России, однако существует ряд трудностей, которые пока сдерживают развитие предпринимательства в этом регионе, рассказал в интервью РИА Новости глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин в преддверии Восточного экономического форума.
"Развитие Дальнего Востока Российской Федерации – государственный приоритет и стратегическая инициатива, поэтому в целях решения данной задачи уже приняты многочисленные акты правительства, федеральные законы, среди которых законы о создании территорий опережающего развития, свободного порта, упрощенного визового режима и другие", – напомнил Катырин.
По его словам, в первом полугодии 2017 года промышленное производство, строительство, инвестиции в основной капитал на Дальнем Востоке демонстрировали рост выше среднего по стране. "Уже введено в эксплуатацию около 40 новых предприятий; ожидается, что до конца года их будет больше 80. Всего же заявлено к реализации на Дальнем Востоке более 600 проектов с общим объемом инвестиций более 2 триллионов рублей", — отметил собеседник агентства.
Барьеры для бизнеса
В то же время, считает Катырин, некоторые меры по развитию Дальнего Востока требуют определенной корректировки, и такие решения принимаются.
К барьерам на пути развития бизнеса на Дальнем Востоке, по словам главы ТПП, можно отнести и такие традиционные проблемы, как административное давление, нехватка финансовых ресурсов и квалифицированных кадров.
"К этому прибавляются неразвитость инфраструктуры, тарифные вопросы, дороговизна жизни и ведения бизнеса на Дальнем Востоке в целом. С точки зрения привлечения иностранных предпринимательских кругов стоит особо выделить высокую конкуренцию условий инвестирования со странами Азиатско-Тихоокеанского региона", — отметил он.
"По нашему мнению, Дальний Восток России может стать местом апробации новых подходов к осуществлению контрольно-надзорной деятельности, которая, несмотря на предпринимаемые меры, остается крайне чувствительным для предпринимателей вопросом. В регионе можно ввести специальный, "облегченный" для хозяйствующих субъектов режим работы контрольно-надзорных органов", — заключил Катырин.