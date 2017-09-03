Глава ТПП рассказал о барьерах для бизнеса на Дальнем Востоке

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Дальний Восток сегодня является одним из приоритетных с точки зрения бизнеса в России, однако существует ряд трудностей, которые пока сдерживают развитие предпринимательства в этом регионе, рассказал в интервью РИА Новости глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин в преддверии Восточного экономического форума.

Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. На форум приедут более 3,5 тысяч гостей из разных стран. В рамках форума состоится встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

"Развитие Дальнего Востока Российской Федерации – государственный приоритет и стратегическая инициатива, поэтому в целях решения данной задачи уже приняты многочисленные акты правительства, федеральные законы, среди которых законы о создании территорий опережающего развития, свободного порта, упрощенного визового режима и другие", – напомнил Катырин.

По его словам, в первом полугодии 2017 года промышленное производство, строительство, инвестиции в основной капитал на Дальнем Востоке демонстрировали рост выше среднего по стране. "Уже введено в эксплуатацию около 40 новых предприятий; ожидается, что до конца года их будет больше 80. Всего же заявлено к реализации на Дальнем Востоке более 600 проектов с общим объемом инвестиций более 2 триллионов рублей", — отметил собеседник агентства.

Барьеры для бизнеса

В то же время, считает Катырин, некоторые меры по развитию Дальнего Востока требуют определенной корректировки, и такие решения принимаются.

"К примеру, внесены изменения в закон о "дальневосточном гектаре", в частности, сокращающие территории, в границах которых не допускается предоставление земельных участков. С точки зрения развития региона крайне важно, что порядка 10% получателей "дальневосточного гектара" планируют использовать землю для предпринимательской деятельности", — подчеркнул он.

К барьерам на пути развития бизнеса на Дальнем Востоке, по словам главы ТПП, можно отнести и такие традиционные проблемы, как административное давление, нехватка финансовых ресурсов и квалифицированных кадров.

"К этому прибавляются неразвитость инфраструктуры, тарифные вопросы, дороговизна жизни и ведения бизнеса на Дальнем Востоке в целом. С точки зрения привлечения иностранных предпринимательских кругов стоит особо выделить высокую конкуренцию условий инвестирования со странами Азиатско-Тихоокеанского региона", — отметил он.

По мнению предпринимательских кругов, необходим анализ работающих на Дальнем Востоке федеральных и региональных институтов развития для дальнейшей синхронизации реализуемых в различных форматах мер поддержки и развития, упрощения возможности их получения.

"По нашему мнению, Дальний Восток России может стать местом апробации новых подходов к осуществлению контрольно-надзорной деятельности, которая, несмотря на предпринимаемые меры, остается крайне чувствительным для предпринимателей вопросом. В регионе можно ввести специальный, "облегченный" для хозяйствующих субъектов режим работы контрольно-надзорных органов", — заключил Катырин.

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