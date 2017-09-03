Нельзя говорить о полном "развороте России на Восток", заявил глава ТПП

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Российский бизнес сегодня не может игнорировать растущую роль Азиатско-Тихоокеанского региона, однако говорить о полном "развороте России на Восток" нельзя, — предпринимательское сообщество выступает и за конструктивные отношения со странами Запада, заявил в интервью РИА Новости глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин в преддверии Восточного экономического форума.

Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. На форум приедут более 3,5 тысяч гостей из разных стран. В рамках форума состоится встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

"В последние годы в России все чаще говорят об усилении восточного направления нашей внешней политики. Многие это связывают с западными санкциями, в частности, санкциями США. Но это не так. Данный курс был задан намного ранее, а у его истоков стоял Евгений Примаков, возглавивший в 1996 году российский МИД. В основе выбора данного направления стояло понимание многополярности мира, усиливающейся роли стран Азиатско-Тихоокеанского региона в экономической и политической повестке", — считает Катырин.

"Нельзя говорить о "развороте" России в сторону стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Наши партнерские отношения с европейскими странами, Соединенными Штатами Америки имеют большую историю, разрушить которую стараниями отдельных политических лидеров, пожалуй, невозможно", — подчеркнул он.

В то же время, по его словам, сегодня нельзя игнорировать быстро растущее значение стран Азиатско-Тихоокеанского региона. "Группа стран АТЭС занимает почти 30% российского внешнеторгового оборота. Для сравнения: страны ЕС занимают почти 44%. При этом темпы роста внешней торговли со странами АТЭС превосходят аналогичные показатели применительно к странам Европейского союза. Так, за первое полугодие 2017 года рост экспорта нашей страны в страны АТЭС составил почти 35% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, а импорта – 32%", — рассказал собеседник агентства.

"Касательно санкций хотел бы отметить, что в целом российский бизнес уже научился работать в условиях практически полностью закрытого доступа на американский и европейский рынки заимствований, ограничений на передачу технологий и так далее", — сказал он.

"Крупнейшие американские и европейские компании вложили серьезные инвестиции в российскую экономику, поэтому новые санкции США скажутся и на них. Предпринимательское сообщество выступает за конструктивный диалог и налаживание партнерских отношений, а не за введение каких-либо ограничений и запретов", — заключил Катырин.

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