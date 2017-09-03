МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов нефтяной и газовой промышленности с профессиональным праздником и назвал главной задачей отрасли внедрение инновационных технологий, диверсификацию рынков сбыта энергоносителей и вопросы экологии, сообщает пресс-служба Кремля в воскресенье.
"Сегодня перед нефтегазовой промышленностью России стоит ряд стратегических задач, главные из которых – системное внедрение инновационных решений, повышение наукоемкости отрасли и диверсификация рынков сбыта энергоносителей. Особое внимание важно уделять вопросам экологии и бережного отношения к природе", — говорится в телеграмме.
Глава государства выразил уверенность, что знания, опыт, ответственный подход к делу работников нефтегазовой отрасли "и впредь будут служить укреплению позиций России как одной из ведущих энергетических держав мира".