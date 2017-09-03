МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов нефтяной и газовой промышленности с профессиональным праздником и назвал главной задачей отрасли внедрение инновационных технологий, диверсификацию рынков сбыта энергоносителей и вопросы экологии, сообщает пресс-служба Кремля в воскресенье.

По словам президента, нефтегазовая отрасль считается одним из ключевых, динамично развивающихся секторов отечественной экономики. Путин отметил, что за достижениями отрасли стоит напряженный, поистине героический труд многих поколений геологов, строителей, буровиков, представителей других специальностей, которые осваивали огромные территории, открывали новые месторождения, запускали передовые технологии по добыче и переработке углеводородов.

"Сегодня перед нефтегазовой промышленностью России стоит ряд стратегических задач, главные из которых – системное внедрение инновационных решений, повышение наукоемкости отрасли и диверсификация рынков сбыта энергоносителей. Особое внимание важно уделять вопросам экологии и бережного отношения к природе", — говорится в телеграмме.

Глава государства выразил уверенность, что знания, опыт, ответственный подход к делу работников нефтегазовой отрасли "и впредь будут служить укреплению позиций России как одной из ведущих энергетических держав мира".